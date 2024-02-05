Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ на правом берегу Днепра

В ведомстве добавили, что также ликвидировали расчет беспилотного летательного аппарата

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение трем опорным пунктам, подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы группировки войск "Днепр" днем и ночью продолжают выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника, выявленных разведкой на правом берегу Днепра. <…> За прошедшие сутки расчетами орудий "Мста-Б" и Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожены три опорных пункта противника, подавлены три минометные точки, а также уничтожен расчет беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.