Сенат США предложил выделить $20,23 млрд на защиту границ страны

Сенаторы считают, что нужно ввести механизм, позволяющий фактически закрыть границу для мигрантов, если число пересекающих ее нелегально иностранцев достигнет определенного значения

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Представленные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также по ужесточению контроля над американо-мексиканской границей предусматривают выделение $20,23 млрд. Об этом свидетельствует текст подготовленного верхней палатой Конгресса законопроекта о дополнительных бюджетных расходах на обозначенные нужды. Данный документ был обнародован в воскресенье председателем комитета по ассигнованиям Сената Пэт Мюррей (демократ, от штата Вашингтон).

"Пакет дополнительных расходов на нужды национальной безопасности в размере $118,28 млрд включает $20,23 млрд на удовлетворение существующих оперативных потребностей и расширение возможностей на границах нашей страны, обеспечение новой пограничной политики, включенной в пакет, и содействие в пресечении потока фентанила и других наркотиков", - указано в тексте.

Инициатива включает механизм, позволяющий фактически закрыть границу для мигрантов, если число пересекающих ее нелегально иностранцев достигнет определенного значения. "Чрезвычайные полномочия на границе могут быть применены, если среднее число пересечений границы нелегальными мигрантами составит в среднем от 4 тыс. до 5 тыс. в день в течение недели, и должны быть применены в обязательном порядке в случае, если среднее число за семь дней превысит 5 тыс.", - говорится в законопроекте.

Сенаторы также предложили усложнить процесс получения мигрантами убежища.

Однако судьба согласованного сенаторами при участии Белого дома законопроекта в Палате представителей не ясна. Более того, есть все основания подозревать, что законодатели от оппозиционной Республиканской партии США, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, не поддержат законопроект в его нынешнем виде. Спикер палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) уже высказывался на днях именно в таком ключе.