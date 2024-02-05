Посольство КНР поздравило Букеле с победой на президентских выборах в Сальвадоре

В дипмиссии отметили, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Сан-Сальвадором

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Посольство Китая в Сальвадоре направило поздравления лидеру страны Найибу Букеле с победой на президентских выборах в республике. Верховный избирательный трибунал обрабатывает поступающие данные с избирательных участков о данных подсчета голосов, которые будут оглашены в ближайшее время.

"Мы направляем самые искренние поздравления президенту Найибу Букеле и его партии "Новые идеи" с исторической победой на выборах. Мы готовы укреплять узы дружбы и двустороннего сотрудничества между нашими странами", - сообщается на странице дипмиссии в X (ранее Twitter).

Букеле заявил, что выиграл прошедшие 4 февраля выборы президента страны с результатом в более 85% голосов, а его партия "Новые идеи" по результатам парламентских выборов получил 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее (однопалатный парламент). По данным опросов на выходах с участков голосования, проведенных исследовательской компанией CID Gallup, Букеле набирает 87% голосов.