Суд в КНР приговорил к смертной казни обвиненного в шпионаже австралийского писателя

Глава МИД Австралии Пенни Вонг подчеркнула, что Сидней потрясен таким исходом

СИДНЕЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Пекинский суд приговорил задержанного в Китае австралийского писателя Ян Хэнцзюня, обвиняемого в шпионаже, к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщил австралийский телеканал SBS со ссылкой на главу МИД страны Пенни Вонг.

"Правительство Австралии потрясено таким исходом", - заявила Вонг, выступая перед журналистами в Канберре. При этом министр отметила, что через два года "смертный приговор будет заменен пожизненным заключением".

Австралийский писатель китайского происхождения Ян Хэнцзюнь - критик Коммунистической партии Китая, ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января 2019 года, когда он, прибыв из США в Китай, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, а также появляться в социальных сетях. 24 января того же года представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании писателя властями Китая по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.