СМИ: польские власти вели прослушку Тихановской

По информации Gazeta Wyborcza, окружная прокуратура Варшавы 24 января начала расследование этих случаев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Польши в период правления партии "Право и справедливость" (ПиС) осуществляли прослушку разговоров представителей оппозиции с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в ходе ее поездок в Варшаву. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

По ее данным, окружная прокуратура Варшавы 24 января начала расследование этих случаев. Как утверждает издание, председатель государственной гостиничной компании Polski Holding Hotelowy (PHH) Георге Кристеску якобы сообщал о встречах парламентариев из оппозиционной партии "Гражданская платформа" с Тихановской в сентябре 2020 года представителям ПиС Иоахиму Брудзиньскому и Мачею Вонсику, занимавшему на тот момент пост заместителя министра внутренних дел. В переписке между Кристеску и Брудзиньским, подчеркивает газета, сообщалось о присутствии "санитарного врача" на этих встречах, что на неформальном языке польских спецслужб означает "прослушку либо присутствие сотрудника Агентства внутренней безопасности (польская спецслужба - прим. ТАСС)".

Вонсик и Брудзиньский в своих социальных сетях отвергли все обвинения и назвали ложными сведения о прослушке оппозиционных деятелей.

Нынешний министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в интервью радиостанции Radio Zet отметил, что прокуратура "получила уведомления об этих случаях уже давно", однако расследование не велось в связи с якобы причастностью ведущих политиков ПиС. Помимо этого, он сообщил, что также встречался с Тихановской в сентябре 2021 года.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных ведомств. Против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинению в призывах к захвату власти, создании экстремистских формирований, заговоре с целью захвата власти и покушении на теракт.