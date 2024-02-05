FT: Берлин и Брюссель не могут договориться по вопросу восполнения фонда помощи Киеву

По информации газеты, ФРГ и некоторые другие страны выступают за отход от модели возмещения расходов по системе "плати сначала, получай компенсацию позже"

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Расхождение позиций между Брюсселем и Берлином по вопросу восполнения фонда военной помощи Украине может привести к задержкам военных поставок из ЕС в Киев. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Так называемый Европейский фонд мира (EPF) объемом €12 млрд финансируется не из общего бюджета ЕС, а путем самостоятельных взносов стран - участниц сообщества, размер которых зависит от их ВВП. Он сократился на €5,6 млрд после того, как поставлявшим Украине оружие странам сообщества была выплачена соответствующая компенсация. Теперь в Брюсселе настаивают на восполнении фонда, однако странам ЕС пока не удалось договориться о конкретной схеме его финансирования.

В частности, по информации одного из собеседников издания, ФРГ и некоторые другие страны выступают за отход от модели возмещения расходов по системе "плати сначала, получай компенсацию позже". В Берлине, в частности, указывают на то, что ФРГ уже поставляет Украине вооружения на основе двусторонних соглашений, что должно учитываться при расчете будущих взносов в фонд. Эта идея не находит отклика у меньших стран ЕС, например у прибалтийских республик, которые указывают на то, что это приведет к существенному сокращению объемов фонда.

Отсутствие единства по этому вопросу привело к тому, что страны сообщества "даже не обсуждали вопрос о EPF" на недавнем саммите стран ЕС, указывает издание со ссылкой на федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Он также добавил, что позиция Германии заключается в том, чтобы при восполнении средств фонда учитывались объемы военной помощи, которую отдельные страны сообщества оказывают Украине.

При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал европейских лидеров на том же саммите "достичь соглашения [по EPF] как можно скорее", чтобы не допустить задержек в поставках оружия на Украину. Военные поставки Киеву из ЕС могут замедлиться, если страны не договорятся о порядке восполнения фонда, при этом, по данным источников издания, компромисса не удастся достичь раньше конца февраля.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета. В то же время ни одна из стран, включая Венгрию, не будет обладать правом вето при дальнейших дискуссиях на эту тему.