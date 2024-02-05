Европейские инвесторы Киева раскритиковали украинский законопроект о мобилизации

В Европейской бизнес-ассоциации отметили, что новые правила могут парализовать экономику страны

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Европейская бизнес-ассоциация, объединяющая международных инвесторов Украины, выступила с резкой критикой законопроекта о мобилизации, заявив, что новые правила могут парализовать экономику страны.

"По убеждению Европейской бизнес-ассоциации, <...> законопроект нельзя принимать, а нужно еще раз сознательно подойти к его доработке, чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики", - говорится в заявлении объединения, опубликованном на его сайте. Авторы заявления подчеркивают, что вариант законопроекта, внесенный в Раду 30 января, "является копией" документа, зарегистрированного в парламенте 25 декабря 2023 года, "относительно которого бизнес уже выражал свое беспокойство, в частности потому, что он содержал признаки нарушения Конституции Украины и мог иметь негативные последствия для экономики".

Ассоциация подвергла критике положения законопроекта, предполагающие возможность дистанционного вручения повесток, а также наложения ограничений на уклоняющихся от мобилизации в судебном порядке. Они отмечают, что добавление в суды подобных дел приведет к перегрузке судебной системы, и выражают опасения за соблюдение в этих условиях принципа верховенства права.

Кроме того, представители бизнеса выразили обеспокоенность в связи тем, что правоохранительные органы и территориальные центры комплектования начали разворачивать мобильные посты перед пунктами пропуска на госгранице Украины, на которых проводится проверка документов и выдача повесток с приказом явиться в военкоматы. По мнению представителей бизнес-сообщества, такие меры ведут к образованию дополнительных очередей через границу, панике среди сотрудников транспортных компаний и чреваты потерей доверия международных заказчиков и расторжением контрактов. Ассоциация призывает также расширить категорию забронированного трудоспособного населения.

Заявление ассоциации адресовано председателям всех профильных комитетов Верховной рады и первому вице-премьеру - министру экономики Юлии Свириденко.

Европейская бизнес-ассоциация - некоммерческая международная общественная организация, которая объединяет представителей международного бизнеса, инвестирующих в Украину. Основана в 1999 году по инициативе ряда европейских компаний, содействует развитию сотрудничества между Украиной и ЕС. В настоящее время объединяет более 1 тыс. компаний, является самым многочисленным объединением бизнеса на Украине.

Законопроект о мобилизации

25 декабря 2023 года на фоне трудностей с комплектованием украинских вооруженных сил правительство внесло в Раду законопроект, ужесточающий правила проведения мобилизации. Оппоненты нового документа заявили, что он нарушает конституционные права граждан, и законопроект был отправлен на доработку. Однако новый вариант, зарегистрированный в парламенте 30 января, содержит большинство жестких норм, предусмотренных первым документом. В частности, документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов.