Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall на поставку боеприпасов для гранатометов

Стоимость сделки оценивается почти в €30 млн

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) заключил контракт с германским оборонным концерном Rheinmetall на поставку десятков тысяч 40-мм боеприпасов для автоматических гранатометов. Стоимость сделки оценивается почти в €30 млн.

"Бундесвер разместил два отдельных заказа у компании Rheinmetall на производство и поставку 40-мм боеприпасов для автоматических гранатометов. Таким образом, Rheinmetall будет поставлять десятки тысяч программируемых боеприпасов воздушного подрыва <...>, официально получивших обозначение DM131", - говорится в заявлении Rheinmetall. При этом указывается, что стоимость этого заказа составляет около €29,5 млн, включая НДС.

"Бундесвер также разместил примерно на 200 тыс. боеприпасов <...> DM158 на сумму около €7,18 млн, опять же включая НДС. Поставка боеприпасов должна быть завершена в 2024 году", - отмечается в сообщении концерна.