В Киеве не беспокоятся насчет применения подлежащих утилизации ракет из Канады

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его стране "нужно много оборудования, в том числе боеприпасов", а канадские ракеты можно будет запускать как с вертолетов, так и с наземных пусковых установок

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Превышение сроков хранения и недокомплект канадских ракет CRV7 не вызывают озабоченности у украинских властей. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу Global News.

"У нас нет опасений", - ответил он на вопрос о том, волнуют ли его превышенные сроки хранения, которые могут дестабилизировать взрывчатку и вызвать детонацию при перевозке боеприпасов. Буданов пояснил, что Украине "нужно много оборудования, в том числе боеприпасов", а канадские ракеты можно будет запускать как с вертолетов, так и с наземных пусковых установок.

3 февраля телеканал CBC сообщил, что Оттава может передать Киеву ракеты класса "воздух - земля" CRV7 канадской разработки начала 1970-х годов, которые планировалось утилизировать. На балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тыс. таких ракет, правда, часть из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов. По информации телеканала, военное ведомство сейчас рассматривает вопрос их передачи Киеву.

Отправить эти боеприпасы на Украину также потребовал на заседании парламента 2 февраля лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр. По его словам, лучше их отдать Киеву, чем утилизировать.