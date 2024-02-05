Премьеры Британии и Ирландии поддержали восстановление работы правительства в Ольстере

В канцелярии Риши сунака отметили, что стабильная, эффективная и успешная Северная Ирландия приносит невероятную пользу отношениям между Лондоном и Дублином

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Функциональное правительство в Северной Ирландии будет отвечать интересам как Великобритании, так и Республики Ирландия. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам прошедших в Белфасте переговоров премьеров Соединенного Королевства Риши Сунака и Ирландии Лео Варадкара.

"Лидеры подтвердили их общую точку зрения, что стабильная, эффективная и успешная Северная Ирландия приносит невероятную пользу отношениям между Великобританией и Ирландией", - говорится в коммюнике канцелярии британского премьера.

Отмечается, что Сунак поблагодарил ирландского коллегу за поддержку, оказанную усилиям Лондона по возообновлению работы правительства в Ольстере. "Это было трудное время, но терпение оказалось ключом к сделке. Теперь, когда институты снова заработали, он хотел бы, чтобы все три ветви [власти] функционировали одинаково хорошо", - говорится в заявлении.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией ради сохранения Белфастского соглашения, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

В январе Лондон представил план по восстановлению работы североирландского правительства. Он предполагал прекращение таможенных проверок товаров, которые поставляются в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства. Кроме того, отменяется положение об автоматическом применении норм Евросоюза в отношении предназначенной для Северной Ирландии продукции. Этого долго добивались юнионисты, считающие, что последствия Brexit ослабляют связь между Великобританией и Северной Ирландией. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызывало недовольство местного населения и негативно сказалось на поддержке Демократической юнионистской партии (ДЮП).

Во вторник лидер юнионистов Джеффри Дональдсон сообщил, что после нового предложения Лондона ДЮП согласна участвовать в работе регионального правительства, которое должно формироваться из протестантов-юнионистов и католиков-националистов, чтобы не допустить обострения внутренних противоречий в регионе. 3 февраля национал-республиканская партия "Шинн фейн" впервые в истории возглавила правительство Северной Ирландии. Глава "Шинн фейн" в Северной Ирландии Мишель О'Нил была номинирована и назначена на пост первого министра региона.