Казахстан возглавит международную конференцию МАГАТЭ по ядерной безопасности

Она пройдет 20-24 мая в Вене, сообщили в МИД республики

АСТАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Казахстан вместе с Австралией будет председательствовать на международной конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности (ICONS-2024), которая пройдет 20-24 мая в Вене. Об этом сообщили в МИД Казахстана.

"Международная конференция ICONS-2024 пройдет 20-24 мая в Вене под совместным председательством Казахстана и Австралии. Она традиционно станет одним из ключевых мероприятий на венской площадке, которое соберет глав внешнеполитических и профильных ведомств, а также более 2000 экспертов в сфере ядерной безопасности из 178 государств - членов МАГАТЭ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Казахстану и Австралии предстоит важная миссия - возглавить переговорный процесс по выработке итогового документа конференции - министерской декларации ICONS-2024, которая "призвана стать дорожной картой на пути дальнейшего продвижения мирного использования атомной энергии, усиления физической безопасности на ядерных объектах".

В МИД указали, что Казахстан признан мировым лидером в производстве урана и обладает богатым опытом в обеспечении мер безопасности на ядерных объектах. Также республика разместила на своей территории уникальный объект - Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, напомнили в МИД Казахстана.