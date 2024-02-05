Армия Израиля заявила о новых авиаударах по позициям "Хезболлах" в Южном Ливане

Истребители и артиллерия атаковали военный объект в районе Эль-Лаббуна командный центр в районе Джиббина

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана, а также открыли огонь по ливанской территории в ответ на обстрелы приграничных районов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня были зафиксированы многочисленные запуски со стороны Ливана по северу Израиля. Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удары по источникам огня, а также по дополнительным районам в Ливане", - говорится в сообщении.

"Кроме того, истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям "Хезболлах" в некоторых районах Ливана в течение дня, включая военный объект в районе Эль-Лаббуна, военный командный центр в районе Джиббина и несколько военных комплексов в районах Бейт-Лифа и Барашита, где действовали террористы "Хезболлах", - добавили в пресс-службе.