Вашингтон не уведомлял Багдад заранее о планах ударов по Ираку и Сирии

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что об этом проинформировали Ирак после нанесения ударов

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американское правительство не уведомляло заранее власти в Багдаде о планах ударов, нанесенных в конце прошлой недели по Ираку и Сирии. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Что касается конкретного ответа [Вооруженных сил США] в пятницу (2 февраля - прим. ТАСС) [на ранее имевший место обстрел американских сил в Иордании], то заблаговременного уведомления не было. Мы проинформировали иракцев сразу после нанесения ударов", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял ранее, что вашингтонская администрация заблаговременно уведомила правительство Ирака о планах ударов, которые были нанесены в ночь на 3 февраля.