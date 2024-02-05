WSJ: Израиль не против, чтобы БАПОР продолжало работу до завершения конфликта в Газе

Представители еврейского государства дали понять, что после завершения конфликта БАПОР должно быть либо серьезно реформировано, либо упразднено, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Израиль не против того, чтобы агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) принадлежала ключевая роль в предоставлении гуманитарной помощи сектору Газа, пока палестино-израильский конфликт не завершится. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе США посетила израильская делегация, в состав которой входили в том числе военные чиновники высокого ранга. Они встретились с представителями американской администрации и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Переговоры были посвящены дальнейшей судьбе БАПОР.

Отмечается, что представители Израиля дали понять, что хотят продолжения работы агентства в краткосрочной перспективе, но после завершения конфликта БАПОР должно быть либо серьезно реформировано, либо упразднено. "Мы хотим, чтобы был план того, как можно заменить [БАПОР]. Мы хотим, чтобы наши международные партнеры либо полностью реформировали БАПОР, либо выработали ему альтернативу", - сказал изданию неназванный израильский чиновник. Представители администрации США согласились с тем, что агентству требуются серьезные изменения и что пока альтернатив ему нет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года. Как сообщали в ООН без возобновления финансирования работа БАПОР функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.