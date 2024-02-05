Канцлер ФРГ подчеркнул, что Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине "не видно". С таким утверждением он выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

"Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины. <...> и конца этому не видно", - сказал Шольц, подчеркнув, что Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине. "То, что Европейский совет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет, является хорошим знаком. Также хорошо, что мы начали думать о том, как мы можем увеличить нашу европейскую поддержку Украины", - отметил канцлер, напомнив, что в этом году ФРГ выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений.

Он в очередной раз подчеркнул, что помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. "Я очень надеюсь, что США и американский Конгресс вскоре примут решение сделать необходимую поддержку финансово возможной", - резюмировал канцлер.

8 февраля Шольц отправится с визитом в США. 9 февраля он встретится с американским лидером Джо Байденом. Ожидается, что Байден и Шольц подтвердят намерение продолжать оказание поддержки Украине. Стороны также обсудят "координацию в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне", намеченного на июль.