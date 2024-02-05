Большинство опрошенных американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена

В результате исследования также выяснилось, что большинство респондентов подозревают СМИ в попытках скрыть снижение когнитивных способностей президента США

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Большинство американских граждан считают, что президент США Джо Байден теряет остроту ума. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

59% респондентов полагают, что американский лидер со временем "все больше и больше теряет остроту ума". 33% не согласились с этим утверждением. В результате исследования также выяснилось, что "большинство американцев подозревают СМИ в попытках скрыть снижение когнитивных способностей президента", пишет Rasmussen Reports.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 п.п. Исследование проводилось 28-30 января. В нем приняли участие 943 человека, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в 2024 году.

Байден является самым пожилым в истории президентом США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются среди как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Под конец возможного второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.