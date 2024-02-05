Байден заявил о намерении позвонить болеющему раком королю Карлу III

Президент США рассказал, что беспокоится за британского короля

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен позвонить британскому королю Карлу III, у которого был диагностирован рак. Американский лидер рассказал об этом в беседе с журналистами в Лас-Вегасе.

Глава государства подчеркнул, что планирует поговорить с монархом по телефону. "Я беспокоюсь за него. Только что узнал о его диагнозе", - приводит пресс-пул Белого дома его слова.

В Букингемском дворце не уточнили, какой именно вид рака обнаружили врачи Карла III, при этом, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король был в январе госпитализирован и перенес операцию на предстательной железе. При проведении процедуры врачами "был выявлен еще один повод для беспокойства", а проведенные анализы подтвердили, что у короля онкология. Карл III уже начал курс лечения, который будет проходить амбулаторно.