WSJ: Никки Хейли обратилась за охраной в Секретную службу США из-за угроз в ее адрес

Бывшая постпред Соединенных Штатов при ООН не предоставила подробной информации о происшествиях, побудивших ее на этот шаг

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, из-за участившихся угроз в ее адрес была вынуждена обратиться за защитой в Секретную службу США, которая отвечает за безопасность первых лиц государства. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в понедельник Хейли "подтвердила, что направила заявку" на предоставление охраны.

"[Угроз] было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать", - сказала она, не предоставив подробной информации о происшествиях, побудивших ее обратиться в Секретную службу США.

Хейли - основной конкурент бывшего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии после выхода из гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.