В Британии заявили о готовности отразить нападение со стороны РФ, если бы оно произошло

Глава правительства королевства Риши Сунак отметил, что Лондон увеличивает ассигнования на оборону, так как ситуация в мире становится все более неспокойной

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Великобритания была бы готова отразить нападение со стороны России, если бы она решила его совершить. Об этом в интервью телеведущему Пирсу Моргану на телеканале TalkTV заявил глава правительства Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Да. Гарантировать нашу общую безопасность - моя работа", - сказал премьер-министр, отвечая на вопрос, готово ли королевство дать отпор России, если та "направит свои орудия" на Великобританию. "Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов," - добавил Сунак.

По его словам, Лондон увеличивает ассигнования на оборону, так как ситуация в мире становится все более неспокойной. В этой связи он упомянул о создаваемой йеменскими мятежниками-хуситами угрозе судоходству в Красном море.

Глава правительства повторил тезис о том, что Москва якобы "потерпела стратегическое поражение" в противостоянии с Западом, так как конфликт на Украине сплотил союзников по НАТО, которые теперь лучше готовы к отражению агрессии со стороны РФ или других стран.

"Как видно на примере Украины, мы будем отстаивать то, во что верим, и не позволим агрессии оставаться безнаказанной и бесконтрольной", - сказал Сунак.