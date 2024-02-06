Токаев представит кандидатуру премьера на заседании нижней палаты парламента

Президент Казахстана 5 февраля принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, причины не уточняются

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внесет кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Мажилиса (нижней палаты) парламента 6 февраля. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Сегодня в 15:00 (12:00 мск- прим. ТАСС) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса парламента. В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Токаев рассмотрит кандидатуру премьера, предоставленную крупнейшей политической партией "Аманат"("Завет предков"). В случае одобрения глава государства внесет кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Мажилиса. При согласии Мажилиса президент назначит на должность нового премьер-министра.

5 февраля президент Казахстана принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, причины такого решения не уточняются. Обязанности премьера временно исполняет первый заместитель руководителя кабинета министров Роман Скляр. При этом членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Токаев назначил Смаилова на пост главы кабинета министров в январе 2022 года и переназначил в марте 2023 года после выборов в нижнюю палату парламента.

Пресс-служба лидера страны сообщила, что президент 7 февраля проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития республики за прошедший год и обозначены планы на будущее.