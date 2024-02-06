В Эстонии заявили, что РФ превосходит ожидания в плане производства боеприпасов

Командующий Силами обороны страны генерал Мартин Херем отметил, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем прогнозировалось ранее

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Россия произвела больше боеприпасов, чем можно было ожидать. С таким признанием в интервью агентству Bloomberg выступил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.

По его оценке, последние полгода показали, что РФ способна производить во много раз больше боеприпасов, чем прогнозировалось ранее.

Ранее в интервью Bloomberg Херем высоко оценил достижения Вооруженных сил России в области радиоэлектронной борьбы, заявив, что "РФ, несомненно, довольно сильна в этой сфере".