WP: пакет помощи Украине и Израилю не будет принят из-за позиции республиканцев

По данным газеты, среди республиканцев, выступивших против законопроекта, имеются не только представители радикального крыла партии, но и те, кто относятся к более умеренной ее части

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Законопроект о финансировании поддержки Украины, Израиля, а также об ужесточении контроля на американо-мексиканской границе, договоренность по которому была достигнута представителями обеих партий в Сенате Конгресса США, может не пройти одобрение в Конгрессе в связи с позицией некоторых представителей Республиканской партии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, 5 февраля сенаторы-республиканцы провели совещание за закрытыми дверями по первому голосованию по законопроекту, которое может состояться 7 февраля. По его итогам сенатор Джеймс Лэнкфорд (от штата Оклахома), который представляет республиканцев на консультациях с демократами и Белым домом, заявил, что он, скорее всего, проголосует против проекта.

Как отмечает издание, по состоянию на вечер 5 февраля по меньшей мере 20 сенаторов из Республиканской партии присоединились к Лэнкфорду. Подчеркивается, что среди республиканцев, выступивших против законопроекта, имеются не только представители радикального крыла партии, но и те, кто относятся к более умеренной ее части и входят в партийную верхушку. Опасения республиканцев вызывают положения законодательной инициативы, которые касаются мер контроля на границе с Мексикой - они считают их слишком мягкими. Сенаторы из Демократической партии, наоборот, раскритиковали текст законопроекта ввиду предлагаемых, по их мнению, слишком жестких мер по отношению к просителям убежища.

Также независимый сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт), сообщает газета, высказался против выделения финансовой поддержки Украине и Израилю, однако неясно, будет ли он голосовать против всего пакета.

Сенат США 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) ранее назвал предложение Сената "заведомо непроходным".