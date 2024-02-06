Суд разрешил контрразведке ФРГ считать правоэкстремистской молодежную организацию АдГ

Вокруг "Альтернативы для Германии" развернулся крупный скандал, спровоцированный участием некоторых членов партии в тайной встрече правых экстремистов, где обсуждались планы депортации 2 млн человек из страны

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Административный суд Кёльна разрешил Федеральному ведомству по охране Конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) считать правоэкстремистской деятельность молодежной организации "Молодая альтернатива", связанной с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), и усилить слежку за ней. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Вокруг "Альтернативы для Германии" в ФРГ в последнее время развернулся крупный скандал, спровоцированный участием некоторых членов партии в тайной встрече правых экстремистов, где обсуждались планы депортации 2 млн человек из страны.

По информации Der Spiegel, соответствующее решение было принято судебной инстанцией в понедельник. В 2019 году ведомство уже пыталось признать деятельность "Молодой альтернативы" правоэкстремистской, однако в марте 2022 года суд Кёльна отклонил иск. В апреле 2023 года контрразведка ФРГ все-таки классифицировала как "правоэкстремистскую" деятельность организации.

Это означает, что спецслужбы имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за ними. Также разведка должна более тщательно и регулярно составлять доклады по деятельности организаций или персон, подпадающих под такую категорию. Каких-либо фактических ограничений деятельности это не подразумевает.

В июне 2023 года АдГ и "Молодая альтернатива" подали иск против подобной классификации и потребовали предоставить временную правовую защиту. Теперь административный суд Кёльна отклонил его. Данное решение можно обжаловать. Решение по этому вопросу должен будет принять Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнстере.

На протяжении примерно трех недель по всей Германии проходят демонстрации против правого экстремизма и АдГ. Акции несколько раз поддерживал канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Это сильный сигнал в поддержку демократии и конституции", - написал он в соцсетях 3 февраля. Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.