В ЕП попросили применить к Израилю на "Евровидении" те же стандарты, что и к РФ

В послании депутатов говорится, что участие Израиля в конкурсе "отмывает режим, который ведет этническую чистку в Палестине"

МАДРИД, 6 февраля. /ТАСС/. Более 20 депутатов Европарламента (ЕП) обратились к Европейскому вещательному союзу (ЕВС) с просьбой отстранить Израиль от участия в международном конкурсе песни "Евровидение" из-за ближневосточного конфликта, таким образом приняв ту же меру, что и в отношении России из-за ситуации на Украине.

Испанская левая партия "Подемос" ("Мы можем"), чьи депутаты поддержали инициативу, опубликовала письмо в адрес ЕВС в X. (ранее Twitter). В послании говорится, что участие Израиля в конкурсе "отмывает режим, который ведет этническую чистку в Палестине". Как напомнили авторы письма, в 2022 году ЕВС объявил, что в связи с событиями на Украине на "Евровидении" не будет представлена Россия. В этой связи евродепутаты призвали Европейский вещательный союз "быть последовательным и применять одни и те же стандарты при принятии решений".

18 января организаторы конкурса "Евровидение" сообщили, что не намерены исключать Израиль из числа участников. Как пояснил ЕВС, "это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания [Kan] участвует в нем уже 50 лет". Организация добавила, что хочет сохранить статус конкурса как "мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки". ЕВС добавил, что международные спортивные федерации по-прежнему принимают израильских спортсменов на крупных соревнованиях.

"Евровидение" - международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран - членов Европейского вещательного союза. В настоящее время в ЕВС входят более 110 компаний из более чем 50 стран, преимущественно европейских. "Евровидение" является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, ежегодно его трансляции собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.