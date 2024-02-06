Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Инцидент произошел в районе порта Аден

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена. По его информации, инцидент произошел в районе порта Аден.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 50 морских милях к югу от Йемена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в распространенном документе.

Согласно сведениям, полученным центром от капитана судна, инцидент произошел около 14:00 мск. Иных подробностей пока не приводится.