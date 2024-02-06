В Раде заявили, что военкомы на Украине "отловом" людей дискредитировали идею мобилизации

Замглавы комитета по национальной безопасности Верховной рады Егор Чернев отметил, что это снизило моральный дух общества и подорвало единство в государстве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Служащие территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) облавами на людей и задержаниями их на улицах дискредитировали идею мобилизации в стране. Об этом заявил замглавы комитета по национальной безопасности Верховной рады Егор Чернев.

"Террор служащих ТЦК (военкоматов - прим. ТАСС) на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве", - цитирует нардепа издание "Страна".

Такие действия военкомов "должны быть прекращены как можно скорее", сказал он, напомнив слова президента Владимира Зеленского о том, что военнообязанных нельзя "отлавливать" на улице. "Нам нужны реальные и эффективные альтернативы, над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", - добавил Чернев.

Глава оборонного комитета Рады Александр Завитневич в свою очередь подчеркнул, что альтернативой уличной мобилизации может стать внедрение электронной повестки, "но Рада может предложить и другие варианты".

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента Украины сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Несколько дней назад кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа, в частности, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы. Как ожидается, депутаты рассмотрят его в первом чтении 7 февраля.