Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации на Украине

Депутат парламента Ярослав Железняк уточнил, что за принятие документа проголосовали 237 депутатов из 347

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады проголосовали за сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов о мобилизации на Украине, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Парламент сократил сроки подачи альтернативных по законопроекту об усилении мобилизации", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что за принятие документа проголосовали 237 депутатов из 347.

Железняк указал, что это изменение позволит рассмотреть внесенный правительством Украины законопроект о мобилизации в профильном комитете уже на текущей неделе, а также вынести его на голосование в первом чтении. "Также поручили комитету рассмотреть законопроект", - добавил он.

Агентство УНИАН отметило, что в соответствии с регламентом альтернативные проекты можно вносить в течение 14 дней, что не позволило бы рассмотреть зарегистрированную в парламенте 30 января правительственную инициативу уже на этой неделе.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата) вынудила президента Украины сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Несколько дней назад кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа, в частности, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы. Как ожидается, депутаты рассмотрят его в первом чтении 7 февраля.