СМИ: Берну будет трудно заручиться поддержкой инициативы по Украине со стороны Пекина

По информации RTS, Китай сохраняет решительно пророссийскую позицию

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, прибывший с двухдневным визитом с Китай, попытается заручиться поддержкой инициативы Берна о проведении встречи высокого уровня по мирному урегулированию на Украине. Однако эта задача обещает быть непростой, считает швейцарская телекомпания RTS, расценивающая позицию Пекина как "решительно пророссийскую".

Кассис прибыл 6 февраля в Пекин из Сеула. В столице КНР во вторник уже состоялась встреча главы МИД Швейцарии с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В ее ходе обсуждались отношения двух стран, стороны выступили за их дальнейшее развитие.

Китай - третья страна, которую Кассис посещает в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее он побывал в Индии и Республике Корея. По сообщению RTS, "кульминацией поездки" в КНР станет намеченная на 7 февраля встреча министра иностранных дел Швейцарии с главой китайской дипломатии Ван И. Министры обсудят, в частности, "вопрос об Украине". При этом Кассис, как указывает телекомпания, "попытается заручиться поддержкой" проведения в Швейцарии "глобального саммита мира".

"Однако задача обещает быть сложной", - констатировала RTS, пояснив, что, "несмотря на официальную риторику в пользу диалога, Пекин сохраняет решительно пророссийскую позицию, стараясь на данный момент не ввязываться в этот кризис, который является источником беспокойства и нестабильности на Западе".

Турне Кассиса

Ранее правительство Швейцарии сообщило, что Кассис с 5 по 8 февраля посетит Индию, Республику Корея, Китай и Филиппины. В центре внимания будет "укрепление сети связей Швейцарии в Азиатско-Тихоокеанском регионе". При этом вопрос о "мире на Украине также будет стоять в повестке дня".

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать саммит по так называемой украинской формуле мира. Комментируя эту инициативу, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать "формулу мира", "которая является набором ультиматумов в адрес России". Гармонин пояснил, что в отсутствие РФ "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций.