В Госдепе заявили, что решение о прекращении огня в Газе зависит от ХАМАС

По информации Voice of America, посредники в урегулировании конфликта - Египет и Катар - стремятся побудить ХАМАС принять "крепкое и основательное" предложение о перемирии

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Решение о прекращении огня на несколько недель в секторе Газа и об освобождении заложников сейчас зависит от радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила американская радиостанция Voice of America ("Голос Америки", признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

"Сейчас все в руках ХАМАС", - сказал собеседник радио. Он отметил, что посредники в урегулировании конфликта - Египет и Катар - стремятся побудить ХАМАС принять "крепкое и основательное" предложение о перемирии, но в конечном итоге решение - за представителями радикального движения.

Агентство AFP 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телеканала NBC News, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По информации Минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года жертвами военных действий в анклаве стали более 27 тыс. человек, еще более 66 тыс. пострадали.