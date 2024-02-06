Эксперт заявил, что Европу от конфликта с РФ спасет не взаимное устрашение, а дипломатия

Экс-издатель газеты Handelsblatt Габор Штайнгарт отметил, что несмотря на многочисленные военные конфликты сторон в Африке, Азии и Европе, Запад "всегда вел диалог с лидерами СССР Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Ставка на взаимное устрашение с Россией не поможет европейским странам сохранить мир на континенте и избежать военного столкновения с Москвой, вместо этого им следовало бы сделать упор на челночную дипломатию как во времена холодной войны. Такое мнение в авторском материале для журнала Focus выразил влиятельный германский медиаменеджер, лауреат журналистской премии имени Гельмута Шмидта и бывший издатель газеты Handelsblatt Габор Штайнгарт.

По его словам, ошибочно думать, что только баланс взаимного устрашения между Россией и Западом может спасти Европу от военного столкновения. Штайнгарт ссылается на времена холодной войны, когда, по его оценкам, мир обеспечивался не только за счет наращивания вооружений с обеих сторон. "В реальности баланс взаимного устрашения сопровождался интенсивной челночной дипломатией между Востоком и Западом, марафоном переговоров, которые в конечном итоге привели к <...> [подписанию] Договоров об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1 и ОСВ-2, а также Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", - отметил Штайнгарт.

Он также напомнил, что, несмотря на многочисленные военные конфликты сторон в Африке, Азии и Европе, Запад "всегда вел диалог с [лидерами СССР Никитой] Хрущевым и [Леонидом] Брежневым", отметив, что подобного общения с Москвой на сегодняшний день не наблюдается.

19 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью газете Der Tagesspiegel, что военные эксперты ФРГ считают приписываемую РФ угрозу нападения на страны Запада маловероятной сейчас, с их точки зрения, подобное якобы может произойти не раньше, чем через пять-восемь лет.

Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на секретный документ Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), что германские военные рассматривают сценарий, согласно которому Россия якобы может спровоцировать искусственный конфликт в районе Сувалкского коридора, чтобы вторгнуться на территорию стран НАТО. В этом случае, как пишет издание, НАТО к лету 2025 года отправит 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг. В ответ на запрос Bild в Минобороны ФРГ заявили, что рассмотрение "различных сценариев, даже крайне маловероятных, является частью повседневного военного дела".