Экс-глава ЦИК Молдавии назвал нечестной идею властей провести референдум о вступлении в ЕС

Юрий Чокан напомнил, что Партия действия и солидарности изменила законодательство, которое запрещало проведение референдума в день выборов

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) выступила с инициативой провести референдум о вступлении в ЕС, чтобы "нечестным" образом изменить Конституцию голосами всего 17% избирателей. Об этом заявил бывший глава Центральной избирательной комиссии республики Юрий Чокан, отметив, что явка на референдумах по молдавским законам составляет всего треть от общего числа избирателей.

"Значит если на референдум по изменению Конституции придет всего 33% избирателей, то это уже обеспечит его признание. И если половина из этих 33% поддержит вопрос, внесенный решением парламента в бюллетень, то основной закон могут изменить голосами всего 17% от всего числа избирателей, то есть меньшинством от меньшинства. Это нечестно и несерьезно", - сказал Чокан в эфире телеканала TV8. Он напомнил, что правящая партия вопреки законам изменила законодательство, которое запрещало проведение референдума в день выборов, но оставила прежней явку на нем.

"Еще год назад правящая партия категорически была против проведения выборов и референдума в один день, но год спустя переписала законодательство. Следует теперь спросить у представителей ПДС, почему при проведении конституционного референдума явка для признания его состоявшимся не была соответственно повышена до 50%, а осталась в одну треть избирателей", - отметил Чокан.

На прошлой неделе спикер парламента и лидер правящей партии Игорь Гросу заявил, что по итогам референдума власти намерены внести изменения в Конституцию, в которой сейчас говорится, что никакая идеология не может быть объявлена государственной.

В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления в ЕС. Парламент, который контролирует правящая партия, уже через пару дней проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить плебисцит в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения своей падающей популярности на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года правящая партия потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.