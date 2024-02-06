Украинская полиция возбудила дело по факту избиения митрополита УПЦ

Начальник отдела коммуникации полиции Черновицкой области Каролина Маришева отметила, что заявлений от Михаила Жары в полицию не поступало и что "производство начато по его публичному сообщению"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Черновицкой области Украины начали расследование по факту избиения наместника Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Михаила Жары (Лонгина). Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции региона Каролина Маришева.

"По публичным заявлениям Михаила Жары начато расследование уголовного производства по правовой квалификации "Умышленное легкое телесное повреждение" - приводит слова Маришевой агентство УНН. При этом она отметила, что заявлений от самого Лонгина в полицию не поступало и что "производство начато по его публичному сообщению".

О нападении во вторник сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на самого Лонгина. Отмечалось, что инцидент имел место 22 января. По словам иерарха, его ударили на пороге собственного дома, после чего он потерял сознание. На фото Лонгина, которое СПЖ опубликовал в Telegram-канале, видны огромные черные гематомы вокруг глаз.

В мае 2023 года митрополиту было предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни. По утверждению прокуратуры, "в выступлениях священнослужителя содержались сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды между верующими УПЦ и ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины - прим. ТАСС)". Санкция статьи предусматривает штраф либо ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет.

В сентябре 2023 года дело было передано в суд. В ноябре, накануне рассмотрения дела в Герцаевском районном суде, внезапно умер адвокат митрополита. По информации СПЖ, смерть наступила от отравления. В результате Лонгин остался без защитников, так как другой адвокат был ранее арестован. 2 января в доме митрополита произошел пожар. Как сообщали в СПЖ, в окружении священнослужителя полагают, что речь идет о поджоге.

По информации украинских СМИ, митрополит Лонгин усыновил более 400 детей. За выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание "Герой Украины".