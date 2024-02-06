Глава МАГАТЭ заявил, что ситуацию на ЗАЭС нельзя считать стабильной

Рафаэль Гросси отметил, что агентство обеспокоено числом сотрудников на станции

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) невозможно считать стабильной. Отрывки из его пресс-брифинга в Киеве опубликованы на странице агентства в X (ранее Twitter).

Гросси снова сказал, что агентство обеспокоено числом сотрудников на станции. Кроме того, АЭС восемь раз отключалась от внешнего электроснабжения, что ставило под угрозу систему охлаждения реакторов.

"Если сложить все элементы, о которых я говорю, то можно увидеть, что совершенно нет места для самоуверенности, нет причин думать, что там все стабильно. Совсем не так," - заявил он.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее сообщил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. Перед поездкой на ЗАЭС Гросси провел 6 февраля в Киеве переговоры с украинским министром энергетики Германом Галущенко.