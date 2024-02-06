Израиль заявил об ударах по территории Ливана в ответ на обстрелы на границе

В армии также сообщили о ложном срабатывании сирен воздушной тревоги в северных районах страны в связи с подозрением на проникновение вражеского летательного аппарата

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы приграничных с Ливаном районов страны и нанесли ответные удары. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные запуски со стороны Ливана по северу Израиля. О пострадавших сообщений не поступало. Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, армия заявила о ложном срабатывании сирен воздушной тревоги в некоторых северных районах страны в связи с подозрением на проникновение вражеского летательного аппарата.

Помимо этого, проинформировали в пресс-службе, истребители ВВС Израиля нанесли удары по наблюдательному посту и объектам инфраструктуры вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" в районах населенных пунктов Эль-Лаббун, Джебель-Блат и Хоула в Южном Ливане.