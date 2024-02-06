Индия решила установить ограждения на границе с Мьянмой

Его протяженность составит свыше 1,6 тыс. км

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии приняло решение установить на границе с Мьянмой ограждения протяженностью свыше 1,6 тыс. км. Об этом сообщил глава МВД Индии Амит Шах.

Ранее в январе Шах сообщал журналистам о таких планах. Он заявлял, что Индия намерена установить ограждения на границе с Мьянмой, а также планирует отменить режим свободного передвижения между странами для жителей пограничных регионов. Этот режим был установлен в 1970-е годы, поскольку люди, живущие вдоль границы Индии и Мьянмы, нередко имеют семейные и этнические связи по обе ее стороны.

"Правительство [премьер-министра Нарендры] Моди привержено цели выстроить непроницаемую границу. Оно решило построить ограждения вдоль индийско-мьянманской границы на всем протяжении в 1643 километра. Чтобы улучшить наблюдение за границей вдоль нее будут проложены тропы для передвижения пограничников", - написал Шах в X (ранее Twitter).

Он отметил, что 10-километровый отрезок границы в штате Манипур уже оборудован ограждениями, кроме того, на участках границы этого же штата, а также штата Аруначал-Прадеш реализуются пилотные проекты по внедрению "гибридной мониторинговой системы". По его словам, этот проект затронет по 1 км границы в каждом штате, также одобрены аналогичные работы на 20-километровом отрезке границы в Манипуре, работы по этому проекту начнутся в ближайшее время.

Министр не привел других деталей плана по возведению ограждений. Пресс-служба МВД в своем пресс-релизе лишь процитировала министра, не предоставив дополнительной информации, в том числе о сроках его реализации. Кроме того, министр не уточнил, когда правительство приняло такое решение. Традиционно совещания кабмина Индии проводятся в среду, тогда и озвучиваются ключевые решения этих встреч под председательством премьер-министра.

В Индию из Мьянмы направляются беженцы, спасающиеся от продолжающихся там столкновений. Недавно около 600 солдат войск этой страны пересекли индийскую границу после того, как их лагеря были захвачены боевиками "Армии Аракана" - этнической группировки, действующей в западном штате Ракхайн. Они укрылись в индийском пограничном штате Мизорам. Власти Мизорама обратилось к центральному правительству, призвав его как можно скорее обеспечить отправку этих солдат обратно.