ОАГ выразила соболезнования народу Чили в связи с гибелью экс-президента страны

Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолета

ГАВАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) направляет соболезнования и слова поддержки народу Чили в связи с гибелью в авиакатастрофе бывшего президента страны Себастьяна Пиньеры. Об этом заявил генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро.

"Выражаем глубокое сожаление в связи с гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры. Мы выражаем соболезнования его семье и друзьям и поддерживаем весь чилийский народ в эти минуты скорби", - говорится в сообщении генсека в X (ранее Twitter).

Ранее во вторник газета La Nacion со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Пиньера погиб в результате падения вертолета на юге страны. По ее данным, вертолет упал в регионе Лос-Риос, на борту находилось четыре человека. Пиньера занимал пост президента дважды - с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.