Аргентина выразила соболезнования в связи с гибелью экс-президента Чили

Аргентинское министерство иностранных дел также отметило вклад Себастьяна Пиньеры в развитие отношений между странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Аргентины выразили соболезнования в связи с гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры.

"Аргентина глубоко скорбит в связи с гибелью экс-президента Себастьяна Пиньеры и выражает соболезнования его родственникам, правительству и народу Чили", - говорится в заявлении, которое опубликовало министерство иностранных дел страны.

Ведомство отметило вклад Пиньеры в развитие отношений между Аргентиной и Чили.

Ранее газета La Nacion со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Пиньера погиб в результате падения вертолета в озеро в чилийском регионе Лос-Риос. На борту находилось четыре человека, погиб только Пиньера. Власти Чили пока не подтвердили гибель экс-президента.

Пиньера занимал пост президента дважды - с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.