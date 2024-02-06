В Пентагоне заявили, что отсутствие бюджета на 2024 год ставит под угрозу безопасность США

По словам заместителя пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрины Сингх, продолжение работы ведомства в условиях временного проекта финансирования правительства страны подобно "ведению боя с одной рукой за спиной"

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Отсутствие бюджета федерального правительства США на 2024 год ставит под угрозу национальную безопасность страны. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Пошел уже пятый месяц финансового года, а Пентагон по-прежнему функционирует за счет уже третьего законопроекта о временном финансировании. Это ставит под угрозу нашу национальную безопасность и препятствует проведению ведомством модернизации, поскольку мы ограничены прежним уровнем финансирования", - отметила Сингх.

По словам Сингх, продолжение работы Пентагона в условиях временного проекта финансирования правительства США подобно "ведению боя с одной рукой за спиной". "Мы просим Конгресс немедленно одобрить базовый бюджет [Пентагона] и запрос на дополнительные [бюджетные ассигнования]", - отметила представитель оборонного ведомства США.

19 января президент США Джо Байден подписал утвержденную ранее обеими палатами Конгресса законодательную инициативу о финансировании американских ведомств до начала марта. 17 ноября прошлого года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. В тексте новой законодательной инициативы также не упоминается содействие этим двум странам.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.