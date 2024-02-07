В Азербайджане пройдут внеочередные выборы президента

По данным ЦИК, для голосования откроют 6 537 участков, из них 26 в Карабахе

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента пройдут в Азербайджане, этот день в стране будет выходным. Главная особенность этих выборов в том, что впервые они проходят на всей территории республики, включая возвращенные под контроль Баку районы.

По данным ЦИК, всего в стране зарегистрированы 6,5 млн избирателей, для голосования откроют 6 537 участков, из них 26 в Карабахе. Они будут работать с 08:00 (07:00 мск) до 19:00 (18:00 мск). Еще 49 участков откроют для граждан Азербайджана за рубежом - в 37 странах, в том числе в России, где участки расположатся в посольстве республики в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

На пост главы государства баллотируются семь кандидатов, включая действующего президента Ильхама Алиева, который выдвигается на пятый срок. По единодушному мнению экспертов, после восстановления контроля Баку над Карабахом популярность Алиева как национального лидера находится на пике и он является бесспорным фаворитом. Как отмечают наблюдатели, члены участковых избиркомов и эксперты, явка на этих выборах ожидается высокой. Для многих граждан это будет возможностью выразить уважение главе государства.

Прозрачность и доступность

Как отметил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, на всех участках для голосования созданы условия для того, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно и в соответствии с законодательством. Порядка 17% участков оснащены веб-камерами, которые позволят из любой точки мира в режиме онлайн отслеживать ход голосования, а также подсчета голосов.

Для маломобильных граждан предусмотрена возможность проголосовать на дому - к ним придут представители участковых комиссий с переносными урнами. Слабовидящие также смогут проголосовать, воспользовавшись специальными бюллетенями, выполненными шрифтом Брайля. Порядка 2 тыс. участков по всей стране оснастили пандусами.

Интерес наблюдателей

В этот раз, по данным Центризбиркома, за выборами будут наблюдать 90 372 наблюдателя, из которых порядка 89 тыс. местных и около 800 международных, которые представляют 72 организации. Среди них миссии Содружества Независимых Государств во главе с генсеком СНГ Сергеем Лебедевым, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Ожидается, что они выступят с предварительными оценками 8 февраля.

Освещать выборы аккредитованы 216 представителей 109 международных СМИ.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), чьи наблюдательные миссии традиционно отслеживали большинство выборов в Азербайджане, приглашения в этот раз не получила.

Первые итоги

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Победителем станет кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Три аккредитованные организации будут в течение дня проводить экзитполы, результаты которых они обнародуют сразу после закрытия избирательных участков.

Подсчет голосов на участках проводится вручную. Законодательство Азербайджана не предусматривает электронного или онлайн-голосования. Центризбирком страны планирует озвучить первые данные через два часа после закрытия избирательных участков - около 21:00 (20:00 мск). Тогда поступят сведения с 60% избирательных округов. Предварительные результаты ожидаются 9 февраля.

Официальные итоги ЦИК должен подвести не позднее 10 дней со дня голосования, после чего они будут переданы для утверждения в Конституционный суд.

Внеочередные выборы

Предыдущие выборы президента Азербайджана состоялись 11 апреля 2018 года. Следующие должны были пройти в апреле 2025 года. Однако в начале декабря прошлого года Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля внеочередных выборов главы государства. Власти страны объясняют этот шаг восстановлением территориальной целостности, приведшим к возникновению новой ситуации в стране и регионе.