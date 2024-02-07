В крупных городах Гаити усилились протесты с требованием отставки премьера страны

Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и нескольких получивших ранения в ходе столкновений с полицией Порт-о-Пренса

ГАВАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Протесты с требованием отставки премьер-министра Гаити Ариэля Анри парализовали работу торговых предприятий, банков и образовательных учреждений в нескольких крупных городах страны. Как во вторник сообщает местный новостной портал HaitiLibre, полиция применяет гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули для разгона беспорядков.

В Порт-о-Пренсе замечены демонстранты с мачете, слышны очереди из автоматического оружия, многие дороги перекрыты баррикадами. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и нескольких получивших ранения в ходе столкновений с полицией. Власти города заявили о том, что будут привлекать к уголовной ответственности граждан, вышедших на улицы с оружием.

В конце января бывший член Сената парламента Гаити и соратник убитого в июле прошлого года президента Жовенеля Моиза Жан-Шарль Моиз призвал граждан страны выходить с начала февраля на массовые акции протеста с целью смещения правительства Анри. Законодатель попросил население заблокировать здания государственных учреждений, а сотрудников правоохранительных органов - не препятствовать протестующим. Он поступил таким образом после того, как на прошлой неделе несколько тысяч человек вышли в разных городах Гаити на акции протеста против политики Анри. Тогда к манифестациям призвал бывший лидер повстанцев Ги Филипп, принимавший участие в свержении президента Жан-Бертрана Аристида в 2004 году.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории Порт-о-Пренса и консолидируются в других регионах страны. В сентябре стало известно о планах нескольких преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.