Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Курта Кэмпбелла на пост первого замгоссекретаря

В его поддержку высказались 92 сенатора, против проголосовали 5

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого заместителя госсекретаря США. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно итогам голосования в верхней палате Конгресса США, кандидатуру Кэмпбелла поддержали 92 сенатора, против выступили 5 законодателей.

Сенат Конгресса США утверждает кадровые назначения высокого уровня в исполнительной ветви власти.

Президент США Джо Байден выдвинул Кэмпбелла на пост первого заместителя госсекретаря в ноябре 2023 года. Чиновник с января 2021 года занимал должность координатора по делам Индийского и Тихоокеанского регионов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Кэмпбелл заявлял, что конфликт на Украине "более не является региональным", называл Иран "стратегическим заклятым врагом", которого необходимо изолировать, а также упоминал о важности дальнейшего усиления сдерживания КНДР Вашингтоном.

После ухода в конце июля с госслужбы Уэнди Шерман временно исполняющей обязанности первого замгоссекретаря являлась Виктория Нуланд. Она работает с мая 2021 года заместителем госсекретаря США по политическим делам. Портал Puck News ранее отмечал, что решение выдвинуть Кэмпбелла на пост первого замгоссекретаря вызывало недовольство среди кадровых сотрудников Госдепартамента, которые считают Нуланд более подходящей кандидатурой на эту должность. По его информации, Нуланд в случае утверждения Сенатом кандидатуры Кэмпбелла допускала возможность покинуть службу в американском внешнеполитическом ведомстве.

Портал также обращал внимание на то, что Кэмпбелла связывают дружеские отношения с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, его жена Лаэл Брейнард, занимающая должность главы Национального экономического совета Белого дома, дружит с супругой Блинкена, а по некоторым данным, утверждает Puck News, Кэмпбелл приходится крестным отцом детям Блинкена.