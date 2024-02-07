WP: Минюст США вскоре опубликует отчет о ненадлежащем обращении Байдена с документами

Предъявлять обвинения американскому президенту не планируют, пишет газета

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США в ближайшие дни опубликует отчет специального прокурора Роберта Хёра о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, доклад может быть опубликован уже на этой неделе. Ожидается, что американского лидера обвинять не будут, однако его помощникам могут быть предъявлены уголовные обвинения в случае обнаружения соответствующих доказательств.

Издание отмечает, что документ наверняка будет пристально изучен представителями Республиканской партии в Конгрессе США, поскольку дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента республиканца Дональда Трампа. Трампу были предъявлены обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов, суд назначен на 20 мая.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США (в 2009-2017 годах). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).