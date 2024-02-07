В Белом доме не стали строить гипотезы касательно альтернативных вариантов помощи Украине

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер отметила, что "нельзя играть в политические игры в этом вопросе"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не готова строить гипотезы относительно альтернативных вариантов оказания поддержки Украине. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я не собираюсь строить гипотезы. Я не собираюсь рассуждать по поводу плана Б", - заявила она, отвечая на вопрос, касавшийся возможных альтернативных вариантов выделения помощи Киеву. "О чем я буду говорить, так это о договоренностях, представленных в Конгрессе", - заявила Жан-Пьер. Ранее Сенат Конгресса США подготовил пакетный законопроект по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на южной границе США.

"План президента [США Джо Байдена] в отношении Украины заключается в том, чтобы указывать Конгрессу на необходимость действий", - отметила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, "важно двигаться вперед в вопросе" одобрения дополнительного финансирования на нужды в сфере национальной безопасности. "Есть договоренности, - продолжила Жан-Пьер. - Нужно двигаться, нужно действовать. Нельзя играть в политические игры в этом [вопросе]".

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.