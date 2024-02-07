Правительство Аргентины обвинило губернаторов в предательстве из-за неудачи в парламенте

В заявлении правительственного альянса "Свобода наступает" также говорится, что администрация президента Хавьера Милея вернется к обсуждению законопроекта с пакетом реформ, когда губернаторы "поймут, что это нужно народу"

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 февраля. /ТАСС/. Аргентинский правительственный альянс "Свобода наступает" обвинил губернаторов в предательстве из-за того, что предложенный правительством пакет реформ не нашел достаточной поддержки в парламенте.

"За предательство приходится дорого платить, и "Свобода наступает" не позволит губернаторам шантажировать народ, чтобы сохранить свои привилегии. Закон об основах возвращается на рассмотрение комиссии", - говорится на странице коалиции в X (ранее Twitter).

В заявлении офиса президента Хавьера Милея ответственность за неудачу в Палате департаментов также возлагается на губернаторов, перед которыми отвечают некоторые оппозиционные депутаты. "Они решили повернуться спиной к аргентинцам, чтобы защитить свои интересы и помешать правительству получить инструменты для решения структурных проблем Аргентины", - говорится в заявлении. В тексте также отмечается, что администрация Милея вернется к обсуждению законопроекта, когда губернаторы "поймут, что это нужно народу, а не правительству".

Ранее депутаты "Свобода наступает" попросили завершить рассмотрение законопроекта с пакетом реформ Милея, так как в нижней палате парламента были отклонены некоторые пункты, касающиеся предоставления президенту чрезвычайных полномочий.

Палата депутатов начала обсуждать пакет реформ Милея в конце января. 2 февраля документ был одобрен в целом, однако в ходе заседаний некоторые оппозиционные депутаты предупреждали, что не готовы поддержать все статьи. Наиболее спорными оказались пункты, касающиеся предоставления президенту особых полномочий и приватизации государственных компаний.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. 26 января министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что правительство уберет из направленного в парламент проекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер. Решение было принято на фоне конфликта с губернаторами, которые выступали против повышения пошлин.