В ООН заявили, что осада больницы "Насер" в Газе подвергает угрозе 11 тыс. человек

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что у медперсонала не хватает хирургических материалов, а запаса топлива для генераторов медучреждения осталось на четыре дня

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля усилила осаду больницы "Насер" на юге сектора Газа и подвергает угрозе около 11 тыс. находящихся в медучреждении людей. Об этом говорится в опубликованном докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Министерство здравоохранения в Газе 6 февраля сообщило о том, что израильские силы усилили осаду больницы "Насер", подвергая угрозе 300 медицинских сотрудников, 450 раненых и около 10 тыс. перемещенных лиц, которые укрываются в комплексе", - отмечается в документе.

УКГВ подчеркивает, что медперсонал медицинского комплекса испытывает острую нехватку хирургических материалов и нитей для накладки швов. Кроме того, запаса топлива для генераторов больницы осталось только на четыре дня.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего приступил к проведению наземной военной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.