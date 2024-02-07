Алиев проголосовал на выборах президента Азербайджана на участке в Карабахе

Президент республики прибыл туда с женой и другими членами семьи

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в город Ханкенди в Карабахе, где проголосовал на местном избирательном участке №14 избирательного округа №122 на внеочередных выборах главы государства. Об этом сообщило агентство АзерТАдж.

Сообщается, что Алиев прибыл на избирательный участок с женой и другими членами семьи.

Традиционно Алиев голосовал на избирательном участке в школе №6 в Баку. Однако в этот раз он символически выбрал для этого Ханкенди (армянское название Степанакерт, использовалось во время существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики). 15 октября прошлого года Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в этом городе, что символизировало полное восстановление контроля Баку над Карабахом.

Главная особенность проходящих в среду выборов президента Азербайджана в том, что впервые они организованы на всей территории республики, включая Карабах. Именно восстановлением территориальной целостности, приведшим к возникновению новой ситуации в стране и регионе власти объясняют назначение внеочередных выборов главы государства более чем за год до истечения срока полномочий Алиева.