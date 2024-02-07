Явка на президентских выборах в Азербайджане на 10:00 составила 19,44%

В республике нет порога явки, однако традиционно на президентских выборах она высокая и превышает 70%

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Явка на внеочередных президентских выборах, которые проходят сегодня в Азербайджане, на 10:00 (09:00 мск) составила 19,44%. Соответствующие данные обнародовал Центризбирком республики.

На предыдущих выборах главы государства, которые прошли в стране 11 апреля 2018 года, в это время явка была почти 19%.

В Азербайджане нет порога явки, однако традиционно явка на президентских выборах в республике высокая и превышает 70%. Однако в этот раз наблюдатели, члены участковых комиссий и эксперты ожидают, что явка превысит показатели предыдущих лет, так как для многих избирателей это станет возможностью выразить уважение действующему главе государства Ильхаму Алиеву, который находится на пике популярности после возвращения Карабаха под контроль Баку.