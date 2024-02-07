Лидер правящей партии в Южной Корее назвал невыгодной разработку ядерного оружия

Хан Дон Хун сослался на необходимость сотрудничества с другими странами и поддержания баланса между ними

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Глава правящей в Республике Корея партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил, что издержки от разработки собственного ядерного оружия в стране перевешивают выгоды. С таким мнением он выступил в ходе открытых дебатов, организованных клубом журналистов "Кванхвамун".

"Мы не на том этапе, когда мы можем официально декларировать, что нам нужно получить ядерное оружие", - сказал политик. Трансляция доступна на странице клуба на видеохостинге YouTube. "Издержки могут оказаться больше, чем выгода", - добавил он, признав "огромную привлекательность" этой идеи. Но Хан Дон Хун сослался на режим нераспространения и необходимость сотрудничества с другими странами и поддержания баланса между ними.

В то же время он подчеркнул, что КНДР не имеет права на ядерное оружие в соответствии с режимом нераспространения. "Северная Корея - не ядерная держава", - подчеркнул он. Хан Дон Хун пояснил, что у "владения ядерным оружием" есть "политическое и практическое измерения".

Согласно результатам опросов общественного мнения, большинство жителей Республики Корея поддерживают разработку ядерного оружия. Согласно февральскому исследованию, проведенному бюро Gallup Korea по заказу Института продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хёна, эту идею поддерживают 72,8% респондентов.