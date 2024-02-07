ФРГ и Монголия заключили стратегическое партнерство

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что сотрудничество с Улан-Батором необходимо углублять в сферах транспорта, экономики, торговли, культуры, образования и науки, а также в вопросах защиты климата

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия и Монголия намерены углубить многолетние отношения двух государств. Представители обеих стран подписали соглашение о стратегическом партнерстве в присутствии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"У Монголии и Германии действительно давние и очень дружеские отношения", - заявил Штайнмайер во время государственного визита в Улан-Батор. Благодаря стратегическому партнерству Германия, по его словам, теперь является одним из ближайших партнеров Монголии. Сотрудничество с Улан-Батором необходимо углублять в сферах транспорта, экономики, торговли, культуры, образования и науки, а также в вопросах защиты климата.

В свою очередь президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что ФРГ является первой страной в Европе, установившей такое партнерство с Монголией. Он упомянул многих монголов, которые уже познакомились с немецкой культурой и языком в Германии. Они и по сей день являются мостом между народами обеих стран.

Визит Штайнмайера в Монголию приурочен к юбилейной годовщине установления дипломатических отношений двух стран. Почти ровно 50 лет назад, 31 января 1974 года, ФРГ и Монголия установили между собой дипломатические отношения. Отношения с бывшей ГДР уходят еще дальше - отчасти потому, что в ГДР проживало множество рабочих-мигрантов из Монголии. Государство имеет важное геостратегическое положение и является одной из самых богатых сырьем стран мира. Германия же хочет уменьшить свою экономическую зависимость от отдельных государств.