Глава МАГАТЭ сообщил, что возвращается в Вену после визита на Запорожскую АЭС

Рафаэль Гросси заявил, что в ходе визита, в частности, оценил, как соблюдаются пять принципов обеспечения защиты станции

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что направляется в штаб-квартиру организации в Вене после очередной поездки на Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в X (ранее Twitter).

"Только что успешно перешли [линию соприкосновения], едем обратно в штаб-квартиру МАГАТЭ после четвертого визита на ЗАЭС", - сказал он.

Гросси заявил, что в ходе визита оценил, как соблюдаются пять принципов обеспечения защиты станции, а также состояние системы охлаждения реакторов и количество персонала.

Генеральный директор МАГАТЭ, выступая 30 мая прошлого года на заседании Совбеза ООН, изложил пять принципов защиты ЗАЭС. Они включают запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. По словам Гросси, ЗАЭС не должна использоваться для дислоцирования тяжелых вооружений и военных. Все объекты, необходимые для обеспечения работы станции, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава МАГАТЭ.